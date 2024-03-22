Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать»

Комментатор Виктор Гусев был в московском «Крокус Сити Холле» в момент теракта этим вечером.

«Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент нападения террористов. Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

Я списался с Витей в 21.12, спросил – зная их любовь к «Пикнику», – не там ли он. Гусев через минуту ответил: «Еле успели убежать с Олей». Потом долго не отвечал, я сильно забеспокоился. И только в 22.38 – следующее сообщение: «Успели», – сообщил обозреватель Игорь Рабинер.