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    • Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать»

    Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать»

    Комментатор Виктор Гусев был в московском «Крокус Сити Холле» в момент теракта этим вечером.

    «Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент нападения террористов. Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

    Я списался с Витей в 21.12, спросил – зная их любовь к «Пикнику», – не там ли он. Гусев через минуту ответил: «Еле успели убежать с Олей». Потом долго не отвечал, я сильно забеспокоился. И только в 22.38 – следующее сообщение: «Успели», – сообщил обозреватель Игорь Рабинер.

    • Сегодня, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт.
    • По информации ФСБ, погибли 40 человек, пострадали 100.
    • В столице и области на ближайшие 2 дня отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    22.03.2024 22:56
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