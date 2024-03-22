Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара»

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить Матвея Сафонова со сбора национальной команды в Новогорске.

21 марта он принял участие в игре с Сербией (4:0), в которой оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Матвей свое дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.