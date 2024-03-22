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    • Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара»

    Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара»

    Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить Матвея Сафонова со сбора национальной команды в Новогорске.

    21 марта он принял участие в игре с Сербией (4:0), в которой оставил свои ворота в неприкосновенности.

    «Матвей свое дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

    Источник: телеграм-канал Сборная России по футболу

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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1711102122
    Парагвай больше семи не забьёт, так что ставьте Максименко .
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