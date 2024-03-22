Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия

В РФС рассказали детали приезда Пелагеи на матч Россия – Сербия (4:0). Певица исполнила гимн России.

«Чтобы выступить у нас на матче, Пелагея поменяла график своего гастрольного тура.

Яркая сильная девушка, сибирячка, про себя читала молитву, сжимая руки в кулачки. Так переживает человек, чувствующий огромную ответственность перед страной.

Выходя на поле, Пелагея перекрестилась, и спела здорово – по-русски, душой», – написал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин