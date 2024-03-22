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    • Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия

    Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия

    В РФС рассказали детали приезда Пелагеи на матч Россия – Сербия (4:0). Певица исполнила гимн России.

    «Чтобы выступить у нас на матче, Пелагея поменяла график своего гастрольного тура.

    Яркая сильная девушка, сибирячка, про себя читала молитву, сжимая руки в кулачки. Так переживает человек, чувствующий огромную ответственность перед страной.

    Выходя на поле, Пелагея перекрестилась, и спела здорово – по-русски, душой», – написал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин

    • 37-летняя Пелагея – заслуженна артистка России.
    • Ранее она была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным.
    • 25 марта Россия сыграет с Парагваем. Гимн России исполнит Василий Герелло.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина

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