Названа сумма, которую «Спартак» может взыскать с Промеса

Вингер «Спартака» Квинси Промес в случае досрочного расторжения контракта с клубом по своей инициативе может выплатить клубу более 20 миллионов евро.

В момент подписания контракта в 2021 году на нидерландца уже было заведено уголовное дело за нападение с ножом на двоюродного брата. По данным двух не связанных между собой источников РБК, когда заключалось соглашение, стороны договорились, что если Промес все же лишится возможности исполнять контракт в связи с приговором за нападение на кузена, то договор будет расторгнут, а клуб и футболист не будут иметь друг к другу каких-либо претензий.

Однако никаких договоренностей относительно другого уголовного дела, по которому обвинения были выдвинуты в январе 2023-го (уже после заключения договора), быть не могло, в этой ситуации стороны будут руководствоваться общими положениями договора.

В договоре прописана компенсация за расторжение договора по инициативе Промеса в размере свыше 20 миллионов евро. Источники допускают, что эта цифра является суммой цены, которую заплатил за него «Спартак», и ежегодной зарплаты по контракту. По данным источников, знакомых с контрактом игрока, клуб заплатил за Промеса около 9 миллионов евро, а его зарплата составляет 3,5 миллиона евро плюс до 750 тысяч евро бонусами ежегодно.

Источники, имеющие опыт участия в международных спортивных судах, отмечают, что «Спартак» не сможет получить все упомянутые 20 миллионов евро, поскольку игрок выполнил практически весь контракт, который заключен до лета 2024 года. Но клуб, по их словам, имеет возможность отсудить остаток суммы по соглашению.

Если «Спартак» увольняет его в связи с существенным нарушением обязанностей по трудовому договору, в том числе в связи с вступлением в силу решения по второму уголовному делу, то Промес будет должен выплатить компенсацию в размере, рассчитываемом Палатой по разрешению споров ФИФА. Обычно это зарплата футболиста до конца договора (стоимость его услуг) плюс неамортизированная часть трансферной выплаты (с учетом того, что договор истекает в конце июня 2024 года, почти вся трансферная выплата уже амортизирована). При этом Палата может присудить потерпевшей стороне и большую сумму с учетом понесенного ущерба и иных обстоятельств дела. Так, ФИФА может учесть вышеупомянутые 20 миллионов евро как ориентир для расчета компенсации, полагающейся клубу.

В контракте есть уточнение, что существенным нарушением договора, являющимся уважительной причиной для расторжения договора, будет считаться в том числе отсутствие в расположении клуба по невыясненным или необоснованным причинам в течение 48 часов во время соревновательного периода и 96 часов – во внесоревновательный период.

Однако этот пункт может не сработать, говорят юристы, опрошенные РБК. По их словам, ФИФА в своей практике и в официальном комментарии к регламенту по статусу говорит, что если стороны прямо прописывают в договоре обстоятельства, которые считаются уважительной причиной для расторжения, то арбитры их учтут для полной картины, но не признают их таковыми автоматически. Они все равно будут проводить оценку существенности такого нарушения для целей расторжения договора.

В плане прогулов ФИФА последовательно придерживается подхода, что увольнение должно быть самой крайней мерой: сначала клуб должен предупреждать футболиста о недопустимости его поведения, слать претензии, применять менее строгие меры, например штрафы, и только потом увольнять – когда становится очевидно, что футболист не планирует возвращаться к исполнению договора.

Однако клуб в любом случае может применить к футболисту значительные штрафы даже в случае однократного опоздания или пропуска тренировки, и тем более официального матча.

В контракте есть и другие пункты, которые пересекаются со стандартным трудовым договором, который заключают в России. В частности, клуб по собственной инициативе имеет право досрочно расторгнуть договор и потребовать от футболиста выплаты компенсации в случае грубого нарушения трудового договора, например дисквалификации на длительный срок или нарушения антидопинговых правил, а также неоднократного неисполнения футболистом трудовых обязанностей, например систематических опозданий, нарушения спортивного режима.

Источники РБК отметили, что «Спартак» не собирается судиться с игроком, поскольку соглашение истекает уже летом.