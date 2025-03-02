Потери очков «Зенитом» и «Краснодаром», Дзюба догнал Кержакова, новое правило игры и другие новости

Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории.
Три авторитетных нейросети дали одинаковый прогноз на чемпиона РПЛ.
Мостовой: «Вхожу в топ-5 лучших игроков в истории страны».
Раскрыта сумма, которую «Зенит» планирует потратить на летние трансферы.
Реакция Зинченко на скандал в Белом доме.
Дзюба догнал Кержакова по голам в истории российского футбола.
Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался».
IFAB ввел новое наказание за затяжку времени.
РПЛ. «Зенит» и ЦСКА обошлись без голов (0:0).
Нино и Мойзес едва не подрались после матча «Зенит» – ЦСКА.
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1).
Примера. «Реал» вел в счете, но проиграл «Бетису» (1:2), Иско забил мадридцам.
Игроки «Спартака» требовали от руководства убрать Глушенкова из команды.