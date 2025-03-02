Потери очков «Зенитом» и «Краснодаром», Дзюба догнал Кержакова, новое правило игры и другие новости

Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории.

Три авторитетных нейросети дали одинаковый прогноз на чемпиона РПЛ.

Мостовой: «Вхожу в топ-5 лучших игроков в истории страны».

Раскрыта сумма, которую «Зенит» планирует потратить на летние трансферы.

Реакция Зинченко на скандал в Белом доме.

Дзюба догнал Кержакова по голам в истории российского футбола.

Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался».

IFAB ввел новое наказание за затяжку времени.

РПЛ. «Зенит» и ЦСКА обошлись без голов (0:0).

Нино и Мойзес едва не подрались после матча «Зенит» – ЦСКА.

РПЛ. «Краснодар» потерял очки в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1).

Примера. «Реал» вел в счете, но проиграл «Бетису» (1:2), Иско забил мадридцам.

Игроки «Спартака» требовали от руководства убрать Глушенкова из команды.