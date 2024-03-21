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    Дюков высказался о смерти Уткина

    Президент РФС Александр Дюков отметил вклад Василия Уткина в привлечение новых болельщиков в футбол.

    «Конечно, это потеря. Это человек, который любил футбол, который футбол понимал. У него был свой взгляд, он был яркий и нестандартный. На его комментарии многие молодые болельщики выросли.

    Безусловно, это потеря. Благодаря его ярким комментариям многие стали следить за футболом и многие полюбили футбол», – сказал Дюков.

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
    • Бывшего комментатора похоронят в субботу. Подробности церемонии прощания с ним можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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