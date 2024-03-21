Дюков высказался о смерти Уткина

Президент РФС Александр Дюков отметил вклад Василия Уткина в привлечение новых болельщиков в футбол.
«Конечно, это потеря. Это человек, который любил футбол, который футбол понимал. У него был свой взгляд, он был яркий и нестандартный. На его комментарии многие молодые болельщики выросли.
Безусловно, это потеря. Благодаря его ярким комментариям многие стали следить за футболом и многие полюбили футбол», – сказал Дюков.
- Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
- Бывшего комментатора похоронят в субботу. Подробности церемонии прощания с ним можно посмотреть здесь.