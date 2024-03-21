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    Подробности церемонии прощания с Василием Уткиным

    Медийный футбольный клуб «Эгриси» сообщил, как будет проходить церемония прощания с Василием Уткиным.

    Она состоится в субботу, 23 марта, в Москве.

    «С 11:00 до 12:00 – прощание родственников, друзей и коллег.

    С 12:00 до 14:00 попрощаться с Василием смогут все желающие.

    Представителей СМИ просим быть с 12:00.

    После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00.

    Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия», – говорится в публикации «Эгриси».

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал «Эгриси»

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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1711048875
    Спасибо клубу «Эгриси» за организацию похорон. Уважал Василия за его слова -Нет войне. Земля пухом.
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    BRO_football
    1711049062
    Клуб Эгриси, надеюсь, будет жить и дальше. Ведь он существовал на средства самого Василия Уткина и вот только недавно обрёл своих первых спонсоров.
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