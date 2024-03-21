Подробности церемонии прощания с Василием Уткиным

Медийный футбольный клуб «Эгриси» сообщил, как будет проходить церемония прощания с Василием Уткиным.

Она состоится в субботу, 23 марта, в Москве.

«С 11:00 до 12:00 – прощание родственников, друзей и коллег.

С 12:00 до 14:00 попрощаться с Василием смогут все желающие.

Представителей СМИ просим быть с 12:00.

После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00.

Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия», – говорится в публикации «Эгриси».