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    Колосков – об Уткине: «О покойниках не говорят плохо»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

    «Тот случай когда нечего сказать. Я был знаком с Уткиным, у меня двоякое впечатление осталось от общения с Василием, но о покойниках не говорят плохо. У Уткина было много негатива по отношению ко мне, но он профессионал, прекрасно знал свое дело, замечательный журналист.

    Уткин – принципиальный парень. Он хорошо знал суть дел, о которых говорил. Очень жалко, он был колоритным человеком. Выражаю свои соболезнования», – сказал Колосков.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.03.2024 23:35
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