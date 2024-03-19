Колосков – об Уткине: «О покойниках не говорят плохо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

«Тот случай когда нечего сказать. Я был знаком с Уткиным, у меня двоякое впечатление осталось от общения с Василием, но о покойниках не говорят плохо. У Уткина было много негатива по отношению ко мне, но он профессионал, прекрасно знал свое дело, замечательный журналист.

Уткин – принципиальный парень. Он хорошо знал суть дел, о которых говорил. Очень жалко, он был колоритным человеком. Выражаю свои соболезнования», – сказал Колосков.