Аршавин высказался о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предположил, что в стартовом составе петербуржцев в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» выйдет только один русский футболист.
«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается – это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», – сказал Аршавин.
- При лимите на легионеров в 8 человек на поле стартовый состав «Зенита» могут дополнить бразилец Марио Фернандес, имеющий российский паспорт и казахстанец Нуралы Алип, который не считается легионером в РПЛ.
- Встреча «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 марта в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30.
- «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ, «Спартак» с 30 очками идет пятым.
Источник: «Матч ТВ»