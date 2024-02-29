Аршавин высказался о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предположил, что в стартовом составе петербуржцев в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» выйдет только один русский футболист.

«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается – это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», – сказал Аршавин.