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  • Аршавин высказался о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Аршавин высказался о составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

29 февраля 2024, 09:14
12

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предположил, что в стартовом составе петербуржцев в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» выйдет только один русский футболист.

«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается – это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», – сказал Аршавин.

  • При лимите на легионеров в 8 человек на поле стартовый состав «Зенита» могут дополнить бразилец Марио Фернандес, имеющий российский паспорт и казахстанец Нуралы Алип, который не считается легионером в РПЛ.
  • Встреча «Зенит»«Спартак» пройдет 2 марта в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30.
  • «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице РПЛ, «Спартак» с 30 очками идет пятым.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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acor94
1709187459
А Клаудиньо все таки легом считается, несмотря на паспорт? Нахера тогда давали?
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Дубина
1709192565
Аля-бзянит цыгансктй в общем выйдет!!
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Давид59
1709192707
Правильнее сказать не русским а с нужным паспортом. А то Алип обидится
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...уефан
1709193463
...Если ты гнилой и скользкий, как подкожный паразит, то ты свой среди бакланов и Зенит - твой фаворит!...
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anatolich72
1709194279
Стыд и позор, бздянит-рио.
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Ziklop
1709195834
такой состав не радует, должна быть "мера" , а тут мухлёж какой-то. грустно немного, вот какова мотивация у бразильцев? Клаудиньо бегает как клоун на карнавале по полю, коэффициент его полезности очень низкий , Вендел вообще человек настроения, Кассьерра слишком мягкий для завершителя атак! а ведь это считаются лучшими легионерами в команде, беда, надеемся на мотиваторов, ибо тренера в Зените нет, есть хороший человек на этой должности!
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шахта Заполярная
1709201276
На поле выдут десять педро и один русский алип, который к ****** прилип.
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andr45
1709279049
Нуралы Пактулы АЛИП - простой русский парень из старинного русского города Актау, являющегося центром Мангистауской области. Защитник сборной Казахстана.
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