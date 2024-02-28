Футболистка Испании Эрмосо до сих пор испытывает «боль» от поцелуя Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо прокомментировала скандал с поцелуем Луиса Рубиалеса полугодичной давности.
- В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
- В середине сентября глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.
«Мне было больно тогда и больно до сих пор. Эта ситуация сделала меня сильнее. В будущем со мной такого не должно произойти», – сказала Эрмосо.
Источник: AS