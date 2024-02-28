Кроос раскритиковал работу судьи, получившего травму в матче «Реала» и «Севильи»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о работе арбитров в домашнем матче 26-го тура Примеры с «Севильей» (1:0).

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

«Я где-то прочитал: «Раз Тони Кроос и Карло Анчелотти получили желтые карточки за споры, значит, что-то не так, значит, что-то должно быть не так». Я не из тех, кому нравится спорить судьями во время матча, и я никогда этого не делаю... но это было уже чересчур.

Я думаю, что в течение всего первого тайма судьи наказывали нас за каждую ситуацию, граничащую с фолом. Даже за те, где фолов вообще не было.

Что меня так разозлило в моей ситуации, так это то, что я был в метре от соперника. Это было безумие. Я отодвинулся от соперника. Я увидел, как он начал дриблинг в своей зоне, но он просто хотел столкнуться со мной. Я даже отодвинулся, чтобы у него не было особого контакта со мной, но судья проигнорировал это.

Бог все видит и, вероятно, он травмировал мышцу [судьи]. Он действительно все делал неправильно, он получил травму в неподходящий момент. Надо сказать, что четвертый арбитр гораздо лучше. Он проделал хорошую работу», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.