Лунев рассказал о звонке из сборной России

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал об общении с тренерским штабом сборной России.

«Звонок был, а вызова пока еще нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом в Лиге Европы, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе вызов – это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно», – сказал Лунев.

32-летний российский вратарь в текущем сезоне провел 22 матча за «Карабах» во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи встречах он не пропустил ни одного гола.