Назван тренер, которого «МЮ» может позвать вместо тен Хага

Нынешний главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. По данным Manchester Evening News, его кандидатура интересна новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом.
Сообщается, что последний «не в восторге» от результатов «МЮ» при Эрике тен Хаге.
- После 26 туров «МЮ» занимает в АПЛ 6-е место, «Брайтон» – 7-е.
- 44-летний итальянец Де Дзерби работает в «Брайтоне» с сентября 2022 года.
Источник: Manchester Evening News