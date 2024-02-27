Топ-3 российских игрока по версии Канчельскиса

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил тройку сильнейших футболистов страны.

«Сильнейшие российские футболисты? Когда собирается сборная, становится понятно, что сильнейшие – те, кто играет в Европе: Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев. Из уровень выше по определению.

Захарян пока еще не набрал кондиций, но через полгода-год тоже будет выделяться на фоне тех, кто выступает в РПЛ. В европейских лигах просто другие скорости. И за счет постоянной конкуренции игроки прогрессируют», – сказал Канчельскис.