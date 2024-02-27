Эмир Катара может сделать новое предложение Мбаппе и сохранить игрока в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и президента парижского клуба Нассера Аль-Хелайфи на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. По данным Le Parisien, мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ».

L’Equipe со ссылкой на некоторые источники считает, что Аль Тани во время поездки может сделать Мбаппе новое предложение и убедить его остаться в «ПСЖ».

Сообщалось, что футболист уже принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

Он провел в нынешнем сезоне 32 матча за клуб, забил 32 гола и отдал 7 передач.

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