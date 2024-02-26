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    • Генич оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

    Генич оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

    Комментатор Константин Генич высказался об эксперименте РФС, по которому судьи в России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

    «А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции…

    Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион «положение вне игры, гол отменен, свободный удар».

    «Ну и?» (с).

    Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатация этого решения, а?» – написал Генич.

    • РФС заявил, что судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.
    • В подобном эксперименте уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.

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    Источник: телеграм-канал Коммент.Генич

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    26.02.2024 12:49
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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1708944770
    И вправду, чего тут нового? Ну сообщил судья своё решение. И что? Из нового - только то, что мы услышим его голос.
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    Vratarь
    1708961112
    Да-да. А так же с помощью Илона Маска судьям вмонтируют чип, чтобы на табло читались судейские мысли. Вот спорт-то будет!
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