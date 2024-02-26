Генич оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

Комментатор Константин Генич высказался об эксперименте РФС, по которому судьи в России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.
«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции…
Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион «положение вне игры, гол отменен, свободный удар».
«Ну и?» (с).
Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатация этого решения, а?» – написал Генич.
- РФС заявил, что судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.
- В подобном эксперименте уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.