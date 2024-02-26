Генич оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

Комментатор Константин Генич высказался об эксперименте РФС, по которому судьи в России начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«А какой в этом смысл? Итоговое решение выводят на табло стадиона, графикой в трансляции…

Ну, допустим, объявляет арбитр на весь стадион «положение вне игры, гол отменен, свободный удар».

«Ну и?» (с).

Может, лучше переговоры у монитора озвучивать, КАК принимается решение, а не констатация этого решения, а?» – написал Генич.