Егоров рассказал, как получил бан на «Матч ТВ» после слов про поражение «Зенита»

Бывший журналист Дмитрий Егоров раскрыл подробности своего отстранения от эфира «Матч ТВ».

Сейчас он занят в медийном футболе и является президентом МФК «БроукБойз».

– Ты пробовал себя на «Матч ТВ» с программой «Нефутбольная страна». Но после на год пропал из эфиров. Почему?

– На канале работали молодые продюсеры, мои товарищи – Саша Назаров, Егор Погорелов. Они просили: «Димон, задолбала замшелость эта, дай огня на эфирах, как ты можешь».

Перед игрой «Анжи» – «Зенит» ради полемики в эфире развил теорию, что «Зенит» приехал в Махачкалу с потухшими глазами и обязательно проиграет. Мне Дима Дерунец начал оппонировать.

Я добавил интерактива: «Давай пари: если «Зенит» проиграет – бью тебе щелбан». «Зенит» в итоге сенсационно проиграл, а Дерунец уже уступил место Мише Меламеду.

Мы возвращаемся в эфир: «Будешь отвечать за своего товарища?» – «Буду». Довольный бью щелбан, уходим на рекламу – и меня тут же с бледными лицами выводят из студии.

На следующий день ко мне на радио внезапно приезжает Билан: «Слушай, это мое решение. Пока ничего не снимаем, проекты на паузе, хочу тебя поберечь после вчерашнего эфира, потому что мало ли что».

После этого я где-то год был в бане. Причем Билан параллельно писала: «Давай что-то свое сделаем, без канала».

Тут два варианта: либо кому-то правда так не понравился щелбан в эфире, либо просто я бездарь, плохо работаю на камеру и меня слили. Пусть будет второе, – рассказал Егоров в интервью Sports.ru.