Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Егоров рассказал, как получил бан на «Матч ТВ» после слов про поражение «Зенита»

    Егоров рассказал, как получил бан на «Матч ТВ» после слов про поражение «Зенита»

    Бывший журналист Дмитрий Егоров раскрыл подробности своего отстранения от эфира «Матч ТВ».

    Сейчас он занят в медийном футболе и является президентом МФК «БроукБойз».

    – Ты пробовал себя на «Матч ТВ» с программой «Нефутбольная страна». Но после на год пропал из эфиров. Почему?

    – На канале работали молодые продюсеры, мои товарищи – Саша Назаров, Егор Погорелов. Они просили: «Димон, задолбала замшелость эта, дай огня на эфирах, как ты можешь».

    Перед игрой «Анжи» – «Зенит» ради полемики в эфире развил теорию, что «Зенит» приехал в Махачкалу с потухшими глазами и обязательно проиграет. Мне Дима Дерунец начал оппонировать.

    Я добавил интерактива: «Давай пари: если «Зенит» проиграет – бью тебе щелбан». «Зенит» в итоге сенсационно проиграл, а Дерунец уже уступил место Мише Меламеду.

    Мы возвращаемся в эфир: «Будешь отвечать за своего товарища?» – «Буду». Довольный бью щелбан, уходим на рекламу – и меня тут же с бледными лицами выводят из студии.

    На следующий день ко мне на радио внезапно приезжает Билан: «Слушай, это мое решение. Пока ничего не снимаем, проекты на паузе, хочу тебя поберечь после вчерашнего эфира, потому что мало ли что».

    После этого я где-то год был в бане. Причем Билан параллельно писала: «Давай что-то свое сделаем, без канала».

    Тут два варианта: либо кому-то правда так не понравился щелбан в эфире, либо просто я бездарь, плохо работаю на камеру и меня слили. Пусть будет второе, – рассказал Егоров в интервью Sports.ru.

    Новости по теме
    30 самых влиятельных людей российского футбола
    Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития 5
    Угальде прошел медобследование для «Спартака» 7
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706543289
    Хрень какая та, как и сам источник! Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1706543542
    Что-нибудь своё, на домашнию коллекцию. :)))
    Ответить
    Дубина
    1706544130
    Всех норм комментаторов и экспертов газпром ТВ поувольняли.А своих Аршавиных и Быстровых неадекватов притянули которые дуб дубом)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+