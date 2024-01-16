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    Нино объяснил, почему согласился на переход в «Зенит»

    Бразильский защитник Нино прокомментировал свой трансфер из «Флуминенсе» в «Зенит».

    «Это было очень хорошее предложение. Общение [с клубом] заставило меня задуматься. Думаю, главная причина, по которой я принял такое решение, заключалась в том, что все остальные варианты не были такими конкретными, другие клубы не проявляли такой твердости.

    А «Зенит», напротив, сразу был очень-очень настойчив. Они показали, что очень хотят подписать меня, заставили почувствовать свою значимость. Кроме того, финансово это было очень хорошее предложение.

    Условия для «Флуминенсе» тоже были очень хорошими, ведь мой контракт подходил к концу, через полгода я мог подписать предварительное соглашение с другим клубом.

    Наверное, другие команды не хотели платить «Флуминенсе» из-за этого, а «Зенит» был готов. Это хорошо для «Флуминенсе», – сказал 26-летний Нино TNT Sports.

    • Сообщалось, что сумма трансфера игрока составила 5+1 миллион евро.
    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.

    Источник: Netflu

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1705393934
    щас хряки объяснят)
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    Дубина
    1705396017
    Кроме того, финансово это было очень хорошее предложение. Нужно было с этого и начинать!! В помойку только и переходят ради этого.
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    Цугундeр
    1705397923
    Тут Эквадор далеко.
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