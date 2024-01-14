Агент Смирнов грубо ответил Милонову, раскритиковавшему клубы РПЛ за зарубежные сборы

Футбольного агента Антона Смирнова возмутила критика клубов РПЛ со стороны депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

Ранее Милонов выразил недовольство, что клубы из России проводят сборы заграницей.

«Милонову хочется сказать следующее.

Создайте условия для проведения в январе-марте сборов в России. В том числе и с небесами по погоде договоритесь. И не несите больше бред.

Вон пример белорусов имеется, которым запретили куда-либо выезжать. В мороз и снег готовятся на искусственных полях низкого качества в сороконожках. В том числе и участники еврокубков», – написал Смирнов.