Агент Смирнов грубо ответил Милонову, раскритиковавшему клубы РПЛ за зарубежные сборы

Футбольного агента Антона Смирнова возмутила критика клубов РПЛ со стороны депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
- Ранее Милонов выразил недовольство, что клубы из России проводят сборы заграницей.
«Милонову хочется сказать следующее.
Создайте условия для проведения в январе-марте сборов в России. В том числе и с небесами по погоде договоритесь. И не несите больше бред.
Вон пример белорусов имеется, которым запретили куда-либо выезжать. В мороз и снег готовятся на искусственных полях низкого качества в сороконожках. В том числе и участники еврокубков», – написал Смирнов.
- В РПЛ лидирует «Краснодар».
- На 2 очка отстает «Зенит».