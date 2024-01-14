Милонов раскритиковал клубы РПЛ за зарубежные сборы

Депутату Госдумы РФ Виталию Милонову не нравится, что клубы РПЛ проводят зимние сборы за рубежом.

«100 процентов надо проводить сборы в России. Заниматься можно в Сочи, там есть прекрасная база.

Если клубы будут оставлять деньги в Катаре и Турции, тогда новые базы и не появятся. А если они будут оставлять все у нас, то появятся средства, чтобы расширяться, улучшать сервисы. А если клубы будут ездить за границу, продолжат обогащать страны, которые против них и выступают на международной арене», – сказал Милонов.