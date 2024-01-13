Роналдо в «Ростове», игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева и другие новости

«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» – он уже дал согласие на переход

Дзюба ответил на вопрос о переходе в китайский клуб Слуцкого

Бывший гендиректор «Спартака» госпитализирован с двусторонней пневмонией

«Ростов» объявил о переходе Роналдо

У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»

ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии

Игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»

«Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба

Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы

«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и побила рекорд Бундеслиги – перед матчем была акция в память о Беккенбауэре