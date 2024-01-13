Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Роналдо в «Ростове», игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева и другие новости

    Роналдо в «Ростове», игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева и другие новости

    «Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» – он уже дал согласие на переход

    Дзюба ответил на вопрос о переходе в китайский клуб Слуцкого

    Бывший гендиректор «Спартака» госпитализирован с двусторонней пневмонией

    «Ростов» объявил о переходе Роналдо

    У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»

    ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии

    Игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»

    «Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба

    Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы

    «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и побила рекорд Бундеслиги – перед матчем была акция в память о Беккенбауэре

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+