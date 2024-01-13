Роналдо в «Ростове», игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева и другие новости

«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» – он уже дал согласие на переход
Дзюба ответил на вопрос о переходе в китайский клуб Слуцкого
Бывший гендиректор «Спартака» госпитализирован с двусторонней пневмонией
«Ростов» объявил о переходе Роналдо
У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»
ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
Игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»
«Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и побила рекорд Бундеслиги – перед матчем была акция в память о Беккенбауэре