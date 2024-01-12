Дзюба оценил назначение Слуцкого и ответил на вопрос о переходе в китайский клуб

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Конечно, у Слуцкого всe получится. Как оцениваю вариант с «Шанхаем»? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо. Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет», – сказал Дзюба.