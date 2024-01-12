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    • Дзюба оценил назначение Слуцкого и ответил на вопрос о переходе в китайский клуб

    Дзюба оценил назначение Слуцкого и ответил на вопрос о переходе в китайский клуб

    Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

    «Конечно, у Слуцкого всe получится. Как оцениваю вариант с «Шанхаем»? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо. Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет», – сказал Дзюба.

    • Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Последним клубом в карьере тренера был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.
    • До отъезда Слуцкого в Китай он был соведущим вместе с Дзюбой в шоу «Ну, так нельзя, ###».
    • Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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