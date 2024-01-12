«Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба

«Ньюкасл» готов летом отпустить ключевого полузащитника Бруно Гимарайнса.

Клуб АПЛ рассчитывает заработать на его продаже 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).

В таком случае англичане смогут решить свои финансовые проблемы – у них появились долги из-за раннего вылета из Лиги чемпионов в этом сезоне и вероятного непопадания в следующий розыгрыш главного еврокубка.

Гимарайнса связывали с «ПСЖ», «Барселоной», «Челси» и «Ливерпулем».

«Ньюкасл» не ставит никаких ограничений на трансфер бразильца – он может перейти как в другой английский клуб, так и в команду из Европы.