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    • «Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба

    «Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба

    «Ньюкасл» готов летом отпустить ключевого полузащитника Бруно Гимарайнса.

    Клуб АПЛ рассчитывает заработать на его продаже 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).

    В таком случае англичане смогут решить свои финансовые проблемы – у них появились долги из-за раннего вылета из Лиги чемпионов в этом сезоне и вероятного непопадания в следующий розыгрыш главного еврокубка.

    Гимарайнса связывали с «ПСЖ», «Барселоной», «Челси» и «Ливерпулем».

    «Ньюкасл» не ставит никаких ограничений на трансфер бразильца – он может перейти как в другой английский клуб, так и в команду из Европы.

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    Источник: AS

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    12.01.2024 20:49
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705083052
    А дальше что? Чемпионшип?
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