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    У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»

    В «Челси» рассчитывали на то, что «Реал» выкупит Кепу Аррисабалагу.

    Однако в мадридском клубе сомневаются в целесообразности сделки, поскольку вратарь допускает немало ошибок.

    Если «Реал» вернет Кепу после истечения срока аренды, то у «Челси» могут возникнуть проблемы.

    Во-первых, лондонцы получат футболиста с контрактом на один год и высокой зарплатой (180 тысяч фунтов в неделю). Его сложно будет выгодно продать.

    Во-вторых, сохранение Кепы в составе ставит под вопрос подписание приоритетных целей «Челси» на лето – нападающего, а также левого и центрального защитников.

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    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1705072579
    Что то не радуют вратари, нормальных можно пересчитать по пальцам одной руки.
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