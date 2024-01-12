У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»

В «Челси» рассчитывали на то, что «Реал» выкупит Кепу Аррисабалагу.

Однако в мадридском клубе сомневаются в целесообразности сделки, поскольку вратарь допускает немало ошибок.

Если «Реал» вернет Кепу после истечения срока аренды, то у «Челси» могут возникнуть проблемы.

Во-первых, лондонцы получат футболиста с контрактом на один год и высокой зарплатой (180 тысяч фунтов в неделю). Его сложно будет выгодно продать.

Во-вторых, сохранение Кепы в составе ставит под вопрос подписание приоритетных целей «Челси» на лето – нападающего, а также левого и центрального защитников.