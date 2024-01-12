«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура»

«Локомотив» отправил предложение по трансферу защитника Жерзино Нямси из «Страсбура».

По данным L’Equipe, сумма трансфера игрока в «Локомотив» может составить 6 миллионов евро. Журналист Иван Карпов сообщил, что 1 миллион из них предлагается в качестве бонусов за достижения, а футболист, в случае перехода, подпишет трехлетний контракт.