«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура»

«Локомотив» отправил предложение по трансферу защитника Жерзино Нямси из «Страсбура».
По данным L’Equipe, сумма трансфера игрока в «Локомотив» может составить 6 миллионов евро. Журналист Иван Карпов сообщил, что 1 миллион из них предлагается в качестве бонусов за достижения, а футболист, в случае перехода, подпишет трехлетний контракт.
- 26‑летний Нямси в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Страсбур» в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.
- Также в защитнике заинтересованы «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», которые хотели бы взять его в аренду с правом выкупа.
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