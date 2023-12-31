Зиньковский одним словом охарактеризовал 2023 год для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги года.
«Тяжeлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков – достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.
Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» – сказал Зиньковский.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Весеннюю часть РПЛ команда начнет выездным матчем против «Зенита».
- У Зиньковского в сезоне 24 матча, 3 гола, ассист.
Источник: «Чемпионат»