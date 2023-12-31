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    • Зиньковский одним словом охарактеризовал 2023 год для «Спартака»

    Зиньковский одним словом охарактеризовал 2023 год для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги года.

    «Тяжeлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков – достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.

    Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» – сказал Зиньковский.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Весеннюю часть РПЛ команда начнет выездным матчем против «Зенита».
    • У Зиньковского в сезоне 24 матча, 3 гола, ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.12.2023 13:12
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1704020010
    сезон точно не очень да и выделить кроме Промеса некого так некоторые эпизодами
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    Питерский князь
    1704021984
    И так выше головы прыгнули! Зиньковский: " Ну и судьи, конечно, должны были больше сделать на поле, не всё же нам делать"! :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704022432
    И так высоко забрались! Чего хрюкать, ведь не на своём 10 месте? Гыгыгы
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