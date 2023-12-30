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    Дзюба рассказал, как праздновал Новый год в коммуналке

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился детскими воспоминаниями о праздновании Нового года.

    «Воспоминания у меня сумасшедшие. Мы жили в коммунальной квартире в 96-97 году на пятом этаже и все поднимались на наш этаж с папиными любимыми танцами.

    Сейчас это наверно дико, а тогда это было прикольно, все друг друга знали, общения было больше. Сейчас не все знают соседей по лестничной клетке.

    В детстве всегда выходили, играли, конечно же, ассоциируется со сладостями, всегда хотелось, чтобы что-то вкусное перепало», – рассказал Дзюба.

    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    30.12.2023 00:32
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1703887862
    Про коммуналку не понял,если в доме все друг друга знают значит это коммуналка??? Фигня какая то,не статья
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