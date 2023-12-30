Дзюба рассказал, как праздновал Новый год в коммуналке

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился детскими воспоминаниями о праздновании Нового года.

«Воспоминания у меня сумасшедшие. Мы жили в коммунальной квартире в 96-97 году на пятом этаже и все поднимались на наш этаж с папиными любимыми танцами.

Сейчас это наверно дико, а тогда это было прикольно, все друг друга знали, общения было больше. Сейчас не все знают соседей по лестничной клетке.

В детстве всегда выходили, играли, конечно же, ассоциируется со сладостями, всегда хотелось, чтобы что-то вкусное перепало», – рассказал Дзюба.