Юран: «Я в любом случае дойду до топ-клуба»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран убежден, что однажды его пригласят в топ-клуб РПЛ.

– Валерий Овчинников выразил мнение, что Юран хочет работать в топ-клубах, поэтому делает из «Пари НН» конфетку». Близко к истине?

– Я благодарен Овчинникову за поддержку. Это великолепный специалист, столько лет проработал в Нижнем Новгороде. Возможно, к звeздам профессии не относился, но тоже умел добиваться определeнных результатов.

Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше. Дай бог, чтобы это получилось с Нижним Новгородом. Вот честно, мне нравятся город, болельщик, стадион, база.

Но любой человек должен быть максималистом в жизни, и мне хочется решать наивысшие задачи. Если их не ставить, для чего вообще работать? Если передо мной здесь поставят серьeзную задачу и подкрепят еe финансово – я с удовольствием буду решать еe с «Пари НН».

– А если нет?

– Игроком я мечтал попасть в топ-клубы. Такую же задачу ставил перед собой с начала тренерской карьеры: дойти до нашего, российского топ-клуба.

Каждого тренера оценивают по работе. Поэтому мне здесь нужно выкладываться максимально, чтобы дать результат и наконец осуществить эту мечту.

– Следующим летом у вас красивая дата – 55. Чего пожелаете себе в 2024 году?

– Самое главное, чтобы близкие были здоровы. А в работе надеюсь дойти наконец-то до цели, которую себе поставил.

Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всe-таки уже не 35.