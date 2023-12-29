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    Юран: «Я в любом случае дойду до топ-клуба»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран убежден, что однажды его пригласят в топ-клуб РПЛ.

    Валерий Овчинников выразил мнение, что Юран хочет работать в топ-клубах, поэтому делает из «Пари НН» конфетку». Близко к истине?

    – Я благодарен Овчинникову за поддержку. Это великолепный специалист, столько лет проработал в Нижнем Новгороде. Возможно, к звeздам профессии не относился, но тоже умел добиваться определeнных результатов.

    Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше. Дай бог, чтобы это получилось с Нижним Новгородом. Вот честно, мне нравятся город, болельщик, стадион, база.

    Но любой человек должен быть максималистом в жизни, и мне хочется решать наивысшие задачи. Если их не ставить, для чего вообще работать? Если передо мной здесь поставят серьeзную задачу и подкрепят еe финансово – я с удовольствием буду решать еe с «Пари НН».

    – А если нет?

    – Игроком я мечтал попасть в топ-клубы. Такую же задачу ставил перед собой с начала тренерской карьеры: дойти до нашего, российского топ-клуба.

    Каждого тренера оценивают по работе. Поэтому мне здесь нужно выкладываться максимально, чтобы дать результат и наконец осуществить эту мечту.

    – Следующим летом у вас красивая дата – 55. Чего пожелаете себе в 2024 году?

    – Самое главное, чтобы близкие были здоровы. А в работе надеюсь дойти наконец-то до цели, которую себе поставил.

    Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всe-таки уже не 35.

    • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в 18 турах.
    • Юран тренирует команду с апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2023 21:59
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1703887990
    Сиди на заднице как Карпин!! Отовсюду выпрут ведь...
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    Питерский князь
    1703916702
    А потом его показали по позорtv. :)))
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