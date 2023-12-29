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    «Локомотив» продлил контракт с 18-летним воспитанником

    «Локомотив» объявил о заключении нового соглашения с Алексеем Батраковым.

    Стороны продлили контракт до 2027 года.

    «Очень рад продлению контракта с «Локомотивом». Я нахожусь в клубе с 6 лет, и для меня было очень важно сделать этот шаг. Постараюсь сделать всe, что в моих силах, чтобы закрепиться в основном составе.

    Буду стараться показывать себя, проявлять, чтобы тренерский штаб оставил меня в обойме. Было важно завершить сезон в МФЛ золотом, и только потом я ждал предложения от клуба и благополучно переподписал контракт.

    Хочу сказать огромное спасибо моей команде, которая помогала мне на протяжении всего сезона. Без них бы у меня ничего не получилось», – сказал 18-летний полузащитник.

    • Батраков – воспитанник «Локо».
    • Он забил 27 голов и сделал 43 ассиста в ЮФЛ и МФЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    29.12.2023 15:50
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