«Локомотив» продлил контракт с 18-летним воспитанником

«Локомотив» объявил о заключении нового соглашения с Алексеем Батраковым.

Стороны продлили контракт до 2027 года.

«Очень рад продлению контракта с «Локомотивом». Я нахожусь в клубе с 6 лет, и для меня было очень важно сделать этот шаг. Постараюсь сделать всe, что в моих силах, чтобы закрепиться в основном составе.

Буду стараться показывать себя, проявлять, чтобы тренерский штаб оставил меня в обойме. Было важно завершить сезон в МФЛ золотом, и только потом я ждал предложения от клуба и благополучно переподписал контракт.

Хочу сказать огромное спасибо моей команде, которая помогала мне на протяжении всего сезона. Без них бы у меня ничего не получилось», – сказал 18-летний полузащитник.