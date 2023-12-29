Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», назвал лучшим игроком РПЛ хавбека «Краснодара»

Итальянский функционер Франко Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», ответил на вопрос о лучшим футболисте РПЛ в данный момент.
«Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», – сказал Камоцци.
- В нынешнем сезоне 23‑летний полузащитник Сперцян провел 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 результативных передачи.
- «Быки» занимают первое место в РПЛ с 38 очками после 18 туров.
- Камоцци оказывал консалтинговые услуги для «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»