Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», назвал лучшим игроком РПЛ хавбека «Краснодара»

Итальянский функционер Франко Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», ответил на вопрос о лучшим футболисте РПЛ в данный момент.

«Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», – сказал Камоцци.