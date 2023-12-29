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    • Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», назвал лучшим игроком РПЛ хавбека «Краснодара»

    Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», назвал лучшим игроком РПЛ хавбека «Краснодара»

    Итальянский функционер Франко Камоцци, сотрудничавший со «Спартаком», ответил на вопрос о лучшим футболисте РПЛ в данный момент.

    «Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Сто процентов Эдуард Сперцян. Очень работоспособный и талантливый футболист», – сказал Камоцци.

    • В нынешнем сезоне 23‑летний полузащитник Сперцян провел 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 результативных передачи.
    • «Быки» занимают первое место в РПЛ с 38 очками после 18 туров.
    • Камоцци оказывал консалтинговые услуги для «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703843068
    Лучше уж Кордоба, чем этот симулянт и провокатор. Гыгыгы
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