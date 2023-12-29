Уткин высказался о потолке зарплат в РПЛ

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, нужно ли в Российской Премьер-Лиге ввести потолок зарплат.
«Стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ? Для начала это невозможно контролировать. Де-факто. А раз так, можно еще обсудить, стоит ли вводить вечную жизнь. Или отменить ли разрыв крестообразных связок.
И уж глубоко потом можно обсудить вопрос, ЗАЧЕМ это делать. Не раньше», – написал Уткин.
- В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича занимает первое место, в активе «быков» 38 очков за 18 матчей чемпионата. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками.
- Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России.
Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин