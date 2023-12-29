В пятницу, 29 декабря, в рамках 18 тура итальянской Серии А сыграют «Дженоа» и «Интер». Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Генуэзцы занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. Команда в 17 матчах чемпионата страны выиграла 5 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Подопечные Альберто Джилардино забили 18 голов и пропустили 22 мяча.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги с 44 очками лидирует в чемпионате страны. «Интер» выиграл 14 матчей, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Миланцы забили 41 гол и пропустили 7 мячей. Отрыв команды от идущего вторым «Ювентуса» составляет 4 балла.

Личные встречи

«Дженоа» и «Интер» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

05.02.22 «Дженоа» – «Интер» 0:0;

21.08.21 «Интер» – «Дженоа» 4:0;

28.02.21 «Интер» – «Дженоа» 3:0;

24.10.20 «Дженоа» – «Интер» 0:2;

25.07.20 «Дженоа» – «Интер» 0:3.

Прогноз на матч «Дженоа» – «Интер»

Обе команды решают принципиально разные задачи – генуэзцы стремятся закрепиться в середине таблицы, а вот «Интер» – ведет борьбу за чемпионство. Предположим, что гости без особых проблем справятся с середняком национального первенства. Наш прогноз – победа «Интера» (1.70).