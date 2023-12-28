Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Полузащитник ЦСКА перешел в «Пари НН» на правах аренды

    Полузащитник Никита Ермаков перешел из ЦСКА в «Пари Нижний Новогород» на правах аренды до конца сезона-2023/24

    Соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника.

    В случае, если «Пари НН» осуществит постоянный трансфер хавбека, то армейцы будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

    • Ермаков – воспитанник ЦСКА, двукратный победитель молодежного первенства, обладатель Кубка России.
    • Он дебютировал в основном составе ЦСКА в июле 2022 года.
    • Всего за взрослую команду армейцев провел 41 матч, в которых забил три гола.

    Новости по теме
    Кучаев может продолжить карьеру в Турции
    Назван соперник ЦСКА из РПЛ по контрольному матчу на сборах в Турции
    Стала известна зарплата Грама в ЦСКА 1
    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+