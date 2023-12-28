Полузащитник ЦСКА перешел в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник Никита Ермаков перешел из ЦСКА в «Пари Нижний Новогород» на правах аренды до конца сезона-2023/24
Соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника.
В случае, если «Пари НН» осуществит постоянный трансфер хавбека, то армейцы будет иметь приоритетное право обратного выкупа.
- Ермаков – воспитанник ЦСКА, двукратный победитель молодежного первенства, обладатель Кубка России.
- Он дебютировал в основном составе ЦСКА в июле 2022 года.
- Всего за взрослую команду армейцев провел 41 матч, в которых забил три гола.
Источник: официальный сайт ЦСКА