Юран объяснил оборонительный стиль игры «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что в составе команды нет игроков способных играть в красивый футбол.

«Прежде всего наладили игровую дисциплину. Ещe на начальном этапе тренерской карьеры я общался и с Олегом Ивановичем [Романцевым], и Юрием Павловичем Семиным. Они говорили: ты должен четко понимать, что способны делать на поле те футболисты, которые у тебя есть.

Для меня всегда на первом плане стоит результат – даже в ущерб какой-то красивой игре. Еще Валерий Васильевич [Лобановский] любил повторять: игра забывается, счет остается. В Нижнем я для себя уяснил, чего я могу с этими людьми добиваться и в какой футбол эффективнее всего они способны играть.

В дворовый футбол – все в атаку – я никогда не хотел и не хочу играть. Для этого нужно быть немножко безумцем. Если у тебя уровень футболистов не позволяет этого делать, значит, нужно выстраивать игру так, чтобы и эффект в виде результата был, и какой-то рисунок игры.

Я прекрасно понимал, что открытый футбол с клубами первой пятерки-шестерки чреват для «Пари НН» неприятностями. Закрываться полностью – тоже неправильно. Меньше играешь в атаку – возрастает нагрузка на защитников, вратаря. И, как бы команда ни оборонялась, соперник все равно найдет за игру три-четыре момента.

В топ-командах есть футболисты, которые могут исполнить, какие-то ошибки допускаем сами. Да и вообще, команда всегда выстраивается от обороны. Считаю, в Нижнем я нашел гибрид, который очень неплохо работает.

У нас тоже есть система, и все в этой системе должны работать, выполнять свои функции на поле – добегать, страховать. Только тогда она будет работать.

И нужно отдать должное парням: они слушают, слышат и выполняют. Большое спасибо им за это. Если мы будем это делать, будем зарабатывать и очки, и премии.

Да, нужно терпеть. Да, мне, может быть, тоже не нравится такой футбол. Я же футболистом в большинстве команд боролся за чемпионство. Это доминирование, контроль мяча. Но мы пока к этому не готовы. У меня пока нет футболистов, которые могли бы играть в красивый футбол», – рассказал Юран.