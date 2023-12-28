Названы возможные сроки появления судей из Саудовской Аравии в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков сказал, когда арбитры из Саудовской Аравии могут начать работу в РПЛ.

«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы в РПЛ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]», – сказал Дюков.