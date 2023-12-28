Названы возможные сроки появления судей из Саудовской Аравии в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков сказал, когда арбитры из Саудовской Аравии могут начать работу в РПЛ.
«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы в РПЛ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]», – сказал Дюков.
- В октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства.
- В ноябре Сергей Иванов работал на матче чемпионата Саудовской Аравии в качестве судьи VAR.
- В декабре Сергей Карасев был главным арбитром на двух встречах местного чемпионата.
Источник: «Спорт-экспресс»