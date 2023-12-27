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    Тихонов назвал условие для чемпионства «Краснодара»

    Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил чемпионские перспективы команды.

    «Краснодар» – лучшая команда первой части чемпионата. Почему? Потoму что они занимают первое место. Они стабильно и ровно провели часть турнира до зимней паузы, а у всех остальных клубов были спaды.

    Каковы дальнейшие турнирные перспективы «быков»? На мой взгляд, команда может принести Сергею Галицкому первый трофей. Если только не продадут своих лучших футболистов: Джона Кордобу, Эдуарда Сперцяна и Хуниора Алoнсо. А если ещe и усилятся центральным хавбеком, то окажут серьeзное давление на «Зенит», – сказал Тихонов.

    • «Краснодар» лидирует с 2-очковым отрывом.
    • У команды нет трофеев за всю 15-летнюю историю.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Sport24

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    27.12.2023 21:57
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