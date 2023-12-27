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    Генич выделил игрока и тренера года в РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил тренера года в РПЛ.

    «Ивич с «Краснодаром» дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер – большой молодец, но мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года.

    Считаю, что Владимир Федотов лучше подходит для этой номинации. Он реально выжимает максимум из ЦСКА, его стиль работы понятен. Это большой тренер. Восьмое место ЦСКА после первой части? Там четыре очка до тройки, да и это точно не его вина. Он выдал отличную весну, выиграл Кубок России, даже осенью армейцы зачастую смотрелись вполне прилично, но без скамейки очень тяжело. Для меня Федотов и его штаб – лучшие по итогам года.

    А вот лучшие футболисты года – это Иван Обляков и Федор Чалов. Если называть одного, то я предпочту Федю», – сказал Генич.

    • Федотов в ЦСКА полтора года.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • ЦСКА зимой будет тренироваться в Турции.

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    Источник: «Матч ТВ»

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