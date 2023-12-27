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    • Алдонин озвучил причину нежелания комментировать назначение Слуцкого

    Алдонин озвучил причину нежелания комментировать назначение Слуцкого

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сказал, что не горит желанием общаться на тему назначения Леонида Слуцкого главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

    «Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», – сказал Алдонин.

    • Алдонин выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с октября 2009 года и до конца сезона-2011/12.
    • Слуцкий станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      eugen-han 2 часа назад

      Правильно, много чести для беСчестного человека.

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