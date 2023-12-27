Алдонин озвучил причину нежелания комментировать назначение Слуцкого

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сказал, что не горит желанием общаться на тему назначения Леонида Слуцкого главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Если честно, у меня нет никакого желания комментировать назначение Слуцкого после всех его видеоблогов. Не горю желанием на эту тему общаться», – сказал Алдонин.