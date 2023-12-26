Два россиянина стали кандидатами на место в символической сборной первой части чемпионата Франции

Два российских футболиста стал претендентами на попадание в символической сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона. Это полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев.

Сейчас проходит голосование, по итогам которого будет определено, кто из полузащитников попадет в символическую сборную.