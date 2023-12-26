Итальянский функционер, сотрудничавший со «Спартаком», назвал лучшего тренера РПЛ

Итальянский функционер Франко Камоцци считает, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ведет команду к чемпионству.

«На данный момент лучший тренер в РПЛ – Владимир Ивич. Его работа в «Краснодаре» вызывает огромное уважение. Он ведет команду к чемпионству», – сказал Камоцци.

Камоцци оказывал консалтинговые услуги для «Спартака».

Ивич возглавляет «Краснодар» с января.

«Быки» занимают первое место в РПЛ с 38 очками после 18 туров.

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