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    Последствия взрыва в доме вратаря «Зенита» Адамова

    Инсайдер Иван Карпов показал, как пострадала квартира голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

    • Вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи прогремел взрыв.
    • В квартире Адамова выбило дверь и окна.

    «В момент взрыва Адамов с женой и 7-месячным сыном находились дома. Взрывной волной выбило окна и двери, но по счастливой случайности никто из жильцов 90-й квартиры не пострадал. На эксклюзивном видео от Карпа заметно, как Денис после взрыва выбегает из подъезда с ребенком на руках.

    По моим данным, недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал туда. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила арендованная машина игрока «Зенита». ФК «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем.

    Сейчас решается вопрос о признании дома аварийным (появились опасные трещины). В этом случае жильцы могут рассчитывать на предоставление им адекватной компенсации. Тем более, что, по предварительным данным, взорвавшиеся газовые котлы не были сертифицированы», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • Летом Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Его статистика: 6 матчей и 4 пропущенных гола.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8225

      Semenycch 2 минуты назад

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