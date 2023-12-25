Последствия взрыва в доме вратаря «Зенита» Адамова

Инсайдер Иван Карпов показал, как пострадала квартира голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

Вечером 24 декабря в многоэтажном доме в Сочи прогремел взрыв.

В квартире Адамова выбило дверь и окна.

«В момент взрыва Адамов с женой и 7-месячным сыном находились дома. Взрывной волной выбило окна и двери, но по счастливой случайности никто из жильцов 90-й квартиры не пострадал. На эксклюзивном видео от Карпа заметно, как Денис после взрыва выбегает из подъезда с ребенком на руках.

По моим данным, недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал туда. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила арендованная машина игрока «Зенита». ФК «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем.

Сейчас решается вопрос о признании дома аварийным (появились опасные трещины). В этом случае жильцы могут рассчитывать на предоставление им адекватной компенсации. Тем более, что, по предварительным данным, взорвавшиеся газовые котлы не были сертифицированы», – написал Карпов в своем телеграм-канале.