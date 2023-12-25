⚡️ В доме вратаря «Зенита» прогремел взрыв

Едва не пострадали ?
Но их там не было
В Бразилии обстреляли дом
Но Неймара не было в Бразилии . Такую статейку тоже киньте
Денис Адамов и его семья едва не пострадали от взрыва в многоэтажном доме в Сочи.
Взрыв произошел вечером 24 декабря в квартире, расположенной рядом с жильем вратаря «Зенита».
Сильнее всего были повреждены две квартиры на пятом и шестом этажах – теперь там нет балконов.
В квартире Адамова в результате происшествия выбило дверь и окна. В момент взрыва футболиста в квартире не было.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.
Фото: телеграм-канал Baza