⚡️ В доме вратаря «Зенита» прогремел взрыв

Денис Адамов и его семья едва не пострадали от взрыва в многоэтажном доме в Сочи.

Взрыв произошел вечером 24 декабря в квартире, расположенной рядом с жильем вратаря «Зенита».

Сильнее всего были повреждены две квартиры на пятом и шестом этажах – теперь там нет балконов.

В квартире Адамова в результате происшествия выбило дверь и окна. В момент взрыва футболиста в квартире не было.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

Фото: телеграм-канал Baza