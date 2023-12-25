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    ⚡️ В доме вратаря «Зенита» прогремел взрыв

    Денис Адамов и его семья едва не пострадали от взрыва в многоэтажном доме в Сочи.

    Взрыв произошел вечером 24 декабря в квартире, расположенной рядом с жильем вратаря «Зенита».

    Сильнее всего были повреждены две квартиры на пятом и шестом этажах – теперь там нет балконов.

    В квартире Адамова в результате происшествия выбило дверь и окна. В момент взрыва футболиста в квартире не было.

    По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа – все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

    Фото: телеграм-канал Baza

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1470

      JIEGEHDA 1 час назад

      Едва не пострадали ?
      Но их там не было

      В Бразилии обстреляли дом
      Но Неймара не было в Бразилии . Такую статейку тоже киньте

      1
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      Рейтинг: +25467

      bset > JIEGEHDA 50 минут назад

      Я сам чуть не пострадал от этого взрыва, сидя в Москве

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