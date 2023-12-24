Семин назвал третьего претендента на чемпионство в РПЛ

Юрий Семин считает, что за победу в чемпионате России будут бороться не только «Краснодар» и «Зенит».

«Интрига в текущем сезоне закручена очень лихо. Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо». Они тоже участвуют в чемпионской гонке.

Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть сине-бело-голубых – это говорит о серьезном уровне. На «Динамо» меньше давления, чем на «Зенит» и «Краснодар», потому что они не лидировали в этом сезоне», – сказал Семин.

Москвичи набрали 32 очка в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 6 баллов.

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