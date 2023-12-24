Аршавин назвал место, которые займут «Крылья Советов» по итогам сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил высокие позиции «Крыльев Советов» и «Рубина» и РПЛ.

– Самая результативная команда по итогам осенней части сезона – «Крылья». Хотя нельзя сказать, что там играют самые сильные нападающие?

– Самарцы умеют разрывать соперников на контратаках. Но к концу чемпионата команда опустится где-то на седьмое место.

– Крайне неудачно начавший чемпионат «Рубин» теперь борется за медали. Чем можете объяснить такой прогресс команды Рашида Рахимова?

– Тем, что главный тренер угадал с новичками, которых взял в команду, и выстроил очень четкую дисциплинированную оборону.

«Крылья Советов» занимают шестое место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

«Рубин» идет седьмым с 28 очками.

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