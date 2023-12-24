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    • Аршавин назвал место, которые займут «Крылья Советов» по итогам сезона

    Аршавин назвал место, которые займут «Крылья Советов» по итогам сезона

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил высокие позиции «Крыльев Советов» и «Рубина» и РПЛ.

    – Самая результативная команда по итогам осенней части сезона – «Крылья». Хотя нельзя сказать, что там играют самые сильные нападающие?

    – Самарцы умеют разрывать соперников на контратаках. Но к концу чемпионата команда опустится где-то на седьмое место.

    – Крайне неудачно начавший чемпионат «Рубин» теперь борется за медали. Чем можете объяснить такой прогресс команды Рашида Рахимова?

    – Тем, что главный тренер угадал с новичками, которых взял в команду, и выстроил очень четкую дисциплинированную оборону.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.12.2023 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Андрей1989 2 часа назад

      Отправьте его в дурку вместе с Орловым и губощлепом

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