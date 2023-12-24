Каррера сказал, готов ли тренировать в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.
«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!
Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился», – сказал Каррера.
- Итальянский тренер работал в «Спартаке» в 2016–2018 годах.
- Последним клубом в его карьере был «Бари», из которого он ушел в апреле 2021 года.
Источник: Sport24