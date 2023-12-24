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    Каррера сказал, готов ли тренировать в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.

    «Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!

    Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился», – сказал Каррера.

    • Итальянский тренер работал в «Спартаке» в 2016–2018 годах.
    • Последним клубом в его карьере был «Бари», из которого он ушел в апреле 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6540

      ПалкоВводецъ (returned) 9 минут назад

      Так и не нашёл физрук работы. После свинарника никуда не берут. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17629

      Алексей З 28 минут назад

      Интересно , как рождаются такие новости ?
      Озабоченный журналист из Sport24 нашёл телефон Карреры, звонит в Италию чтобы поинтересоваться , а не поехал бы массимо в РПЛ тренировать ?
      Вы верите вот в такую х.ню ?

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      Рейтинг: +20992

      ilichkadr 35 минут назад

      Размечтался............

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