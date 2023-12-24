Клаудиньо – о «Фламенго» и «Палмейрасе»: «Хорошее продолжение карьеры»

Полузащитника «Зенита» Клаудиньо спросили про возможный уход из клуба.
«У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Сейчас думаю только об отпуске с семьей и друзьями.
Никаких конкретных предложений по мне нет. «Фламенго» и «Палмейрас»? Если вдруг будут предложения, будет большой честью поиграть за такие большие клубы. Это было бы хорошим продолжением карьеры», – сказал бразилец.
- 26-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
- У него контракт до 2027 года.
- В сезоне РПЛ у Клаудиньо нет пропущенных матчей. У него 3 гола, 4 ассиста.
Источник: ISTOE Esportes