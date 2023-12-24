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    • Клаудиньо – о «Фламенго» и «Палмейрасе»: «Хорошее продолжение карьеры»

    Клаудиньо – о «Фламенго» и «Палмейрасе»: «Хорошее продолжение карьеры»

    Полузащитника «Зенита» Клаудиньо спросили про возможный уход из клуба.

    «У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Сейчас думаю только об отпуске с семьей и друзьями.

    Никаких конкретных предложений по мне нет. «Фламенго» и «Палмейрас»? Если вдруг будут предложения, будет большой честью поиграть за такие большие клубы. Это было бы хорошим продолжением карьеры», – сказал бразилец.

    • 26-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
    • У него контракт до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ у Клаудиньо нет пропущенных матчей. У него 3 гола, 4 ассиста.

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    Источник: ISTOE Esportes

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7275

      Давид59 1 час назад

      Знаете, что мне эти допросы Клаудиньо напоминают? Если постоянно спрашивать жену, не хочет-ли она от меня уйти, то ей это в конце концов надоест, возьмёт шмотки и уйдёт.

      1
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      Рейтинг: +6539

      ПалкоВводецъ (returned) > Давид59 46 минут назад

      Это если постоянно говорить "сахар, сахар, сахар", то во рту станет сладко. Гыгыгы

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