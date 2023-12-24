Стала известна зарплата игрока ЦСКА Ермакова в «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков отправится в аренду в «Пари НН».

«Условия следующие: это бесплатная аренда с правом выкупа за 25 миллионов рублей и опцией обратного выкупа для ЦСКА за 90 миллионов в 2025 году и 110 миллионов в 2026 году.

Зарплату в 1 миллион рублей в месяц до конца сезона будет платить «Пари НН», – сообщил источник.