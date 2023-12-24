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    Стала известна зарплата игрока ЦСКА Ермакова в «Пари НН»

    Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков отправится в аренду в «Пари НН».

    «Условия следующие: это бесплатная аренда с правом выкупа за 25 миллионов рублей и опцией обратного выкупа для ЦСКА за 90 миллионов в 2025 году и 110 миллионов в 2026 году.

    Зарплату в 1 миллион рублей в месяц до конца сезона будет платить «Пари НН», – сообщил источник.

    • Хавбек является воспитанником академии красно-синих. Всего за основную команду ЦСКА полузащитник провел 41 матч, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
    • В текущем сезоне Ермаков принял участие в десяти встречах во всех турнирах. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи в Кубке России.
    • Накануне «Пари НН» арендовал у «Локомотива» полузащитника Константина Марадишвили.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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