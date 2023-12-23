В «Боруссии» рассказали о жестких штрафах за лишний вес

Защитник «Боруссии» Д Тома Менье рассказал, как игроки после новогодних праздников будут наказаны за лишний вес.

«Перед последней тренировкой перед каникулами нас взвесили. При выходе из отпуска сделают то же самое. Штраф за каждые лишние 100 грамм – до 1000 евро.

Одного из игроков за лишний вес уже суммарно наказали на 10 тысяч евро», – поделился Менье.