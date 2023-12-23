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    • Дюков ответил, возможна ли отмена матча Россия – Сербия по требованию Украины

    Дюков ответил, возможна ли отмена матча Россия – Сербия по требованию Украины

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

    • Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.
    • Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.
    • Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

    «Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта», – сказал Дюков.

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    Источник: «Известия»

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