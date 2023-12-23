Президент Франции Макрон высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Французский президент Эммануэль Макрон ответил на вопрос о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Я не его агент. Это невероятный спортсмен, великий футболист. Он капитан сборной. В 2024 году будет чемпионат Европы, который, надеюсь, мы выиграем», – сказал Макрон.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
- Он входит в тройку самых дорогих игроков мира (180 млн евро) вместе с Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом.
- В этом сезоне нападающий забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
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Источник: Ouest-France